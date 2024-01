Sampdoria-Venezia | formazioni ufficiali | solo uno dell’Inter presente

(Di domenica 14 gennaio 2024) Alle 16.15. Diramate le, con Andrea Pirlo che dovrà fare a meno del giovane attaccante di proprietàSebastiano Esposito. C’è in porta Filip Stankovic., le: OK Stankovic(4-3-3): Joronen; Candela, Altare, Sverko, Zampano; Busio, Lella, Tessmann; Johnsen, Pohjanpalo, Pierini. All: Vanoli(4-3-2-1): Stankovic; Stojanovic, Ghilardi, Murru, Giordano; De Paoli, Yepes, Ricci; Benedetti, Verre; De Luca. All: Pirlo Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Ilcontenuto è riproducibilein parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

Venezia-Sampdoria è valida per la ventesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e in streaming, probabili formazioni e ... (ilveggente)

Blucerchiati oggi acon una squadra massacrata dagli infortuni: fuori in ...Le formazioni ufficiali di, sfida valida per la ventesima giornata di Serie B 2023/2024. Trasferta molto complicata per i blucerchiati, a caccia di punti per riavvicinarsi alla zona playoff. Al Penzo, ...Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.Weekend di gare ma anche di mercato per le squadre di Serie B, che stanno sfruttando la finestra invernale per rafforzare le rose in vista della seconda parte di stagione. Colpo a stelle e ...