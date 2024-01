Samardzic-Napoli | nuovo capitolo | c’è stato un colloquio decisivo

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 14 gennaio 2024) Arriva unsponda. La voce di mercato continua ad intrigare gli appassionati. Sembrerebbe aver ormai concluso definitivamente il colpo Hamed Junior Traore il, che ha così aggiunto unprofilo in centrocampo dopo l’addio di Elmas in direzione Lipsia. Accantonate dunque le voci inerenti ad Antonin Barak nonché a Lazar, vera e propria telenovela di questa sessione invernale di calciomercato. La vicenda potrebbe inoltre esser stata arricchita da un, venuto fuori quest’oggi nella sorpresa generale. In casa, quindi, le speranze di poter ora contare anche sul centrocampo serbo nella propria rosa. L’annuncio dell’esperto di mercato non lascia più ...