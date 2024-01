Samardzic e Perez al Napoli | il Dt dell’Udinese fa chiarezza

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 14 gennaio 2024) Continuano a giungere aggiornamenti circa il calciomercato del. Le ultime news da Udine inerenti ae a Nehuene Udinese hanno stabilito un’ottima intesa nel corso delle ultime settimane sul fronte mercato. Tante le news inerenti infatti al possibile approdo all’ombra del Vesuvio per Lazar, in grado di monopolizzare le pagine dei principali quotidiani sportivi nonostante non si sia arrivati a nulla di concreto. Una situazione, questa, che ha quindi appesantito alquanto il clima vissuto all’ombra del Vesuvio, dove le speranze di vedere il serbo in azzurro sono pian piano calate. Il tutto, anche in seguito a quanto dichiarato nuovamente da Federico Balzaretti, con il discorso che ha toccato anche l’altro obiettivo partenopeo, ovvero Nehuen ...