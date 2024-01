Salvini | “Con FS Security porteremo | nelle prossime settimane | più controlli”

... Matteoe Antonio Tajani litigano a Roma per decidere quali pedine piazzare nelle regioni in cui si vota, Schlein viene nella nostra terra per un'intera giornata in un tour di vita vera,...Scanzi, show patetico dalla Gruber contro la Lega e. Così muore in tv il pensiero critico Lilli Gruber, vestita per l'occasioneuna specie di tutina spaziale argentata, chiama Andrea Scanzi a gestire la nuova Tele Kabul a Otto e mezzo su La ...Invece per la Lega sarà non solo un voto politico, ma anche un’occasione per fare i conti con questa sua doppia anima che, specie in Veneto, è continua causa di cortocircuito. La Lega oltranzista di ...Si parla tanto di questo ponte sull’acqua dello Stretto che sa di passato e che per noi del Pd non s’ha da fare. Un ponte voluto nell’Italia berlusconiana delle grandi opere, delle tangenti e della ...