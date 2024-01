Saluti romani nel cimitero di guerra tedesco di Cassino | tre condanne a 6 mesi

(Di domenica 14 gennaio 2024) La Corte d’Appello di Roma ha condannato a 6(con pena sospesa) tre uomini dietà compresa tra i 50 ed i 60 anni per avere fatto il saluto romano urlando «onore ai caduti dell’alleato germanico e della Repubblica Sociale» esortando «Italia, proletaria e fascista in piedi!». Il tutto all’interno deldella località Caira didove erano andati con l’intenzione...

Lo ha detto a In altre parole, su La7, parlando della commemorazione di Acca Lanrentia con i. Ricorda l'assalto alla Cgil da parte di esponenti di estrema destra in una manifestazione ..."I": clamoroso Massimo Cacciari, gela Gruber e Giannini a tempo di recordDomani pomeriggio a Strasburgo, in apertura dell’assemblea plenaria del Parlamento europeo, si svolgerà un dibattito sul riemergere del neofascismo nei Paesi dell’Unione a ...La Corte d’Appello di Roma ha condannato a 6 mesi (con pena sospesa) tre uomini di Cassino età compresa tra i 50 ed i 60 anni per avere fatto il saluto ...