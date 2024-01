Salto con gli sci | Kobayashi pesca il jolly e trionfa a Wisla davanti a Kraft e Wellinger 19° Bresadola

Leggi su oasport

(Di domenica 14 gennaio 2024) Ryoyu, una settimana dopo essersi imposto per la terza volta in carriera nella Tournée dei Quattro Trampolini, fa saltare il banco sul Large Hill HS134 die centra il primo successo stagionale (dopo cinque podi, con un terzo e ben quattro secondi posti) nella Coppa del Mondo maschile 2023-2024 dicon gli sci. Il fuoriclasse giapponese ha avuto il merito di sfruttare alla perfezione condizioni meteo estremamente favorevoli nella seconda serie di gara, stampando una misura strepitosa (139.5 metri) e appoggiando un ottimo telemark in fase di atterraggio. Successivamente la stanga di partenza è stata abbassata per i migliori quattro dopo la prima serie, che hanno trovato però un vento più difficile rispetto al “Concorde di Hachimantai”. 31ma affermazione individuale nel circuito maggiore per ...