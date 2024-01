Salto con gli sci | Coppa del Mondo 2023 2024 | Ito vince la prova di Sapporo | Lara Malsiner miglior azzurra

(Di domenica 14 gennaio 2024) Sul trampolino dibrilla la stella di Yuki Ito, che ottiene ilpunteggio in entrambe le manche e conquista la seconda vittoria stagionale indeldicon gli sci. Profeta in patria l’atleta di Hokkaido, capace di trionfare con 230.1 punti (124.5+129.5): precedute la tedesca Katharina Schmid, seconda a 224, e la slovena Nika Kriznar, terza a 218.2. Giù dal podio per soli tre decimi la canadese Loutitt (217.9), mentre completa la top 5 la norvegese Opseth (214.2). Per quanto riguarda le azzurre, lae nonché unica a chiudere tra le prime 30 è, 26^ con 135. Più indietro Annika Sieff, solo 40^ con 33.8 ma penalizzata dal vento, e Jessica ...

Giornata d'oro per Yuki Ito. La domenica di Sapporo è sua: dominio assoluto sul trampolino di casa, seconda vittoria in stagione in Coppa del Mondo e nona in carriera per la saltatrice di Hokkaido, ch ...