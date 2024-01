Rugby femminile | Villorba batte Colorno e chiude in vetta la Serie A Elite

(Di domenica 14 gennaio 2024) Si sono disputate oggi le partite della sesta e ultima giornata delle regular season delladi. Con i posti ai playoff già assegnati, questo weekend era importante per determinare le classifiche finali dei due gironi, con soprattutto la sfida trache metteva in palio il primo posto nel girone 2. Ecco come è andata. Nel gruppo A si conferma il dominio del Valsugana, chein trasferta il Cus Milano per 41-7 ela prima fase con 30 punti, cioè a punteggio pieno. Le milanesi sono seconde con 19 punti, mentre il Cus Torino46-12 Calvisano e si conferma terza con 10 punti, con le bresciane ultime a quota 0. Nel gruppo B, invece, il big match di giornata lo vince il ...

E ilSport maschio per eccellenza, "virile" per statuto secondo la federazione italiana: nel ... Dal 1996 esiste una versionedel Sei Nazioni. La pista della paura L'ultimo soffitto di ...Il 35% delle squadre è. ' Snowe beachnascono qui in questo territorio regionale . Questa disciplina sta facendo il giro del mondo, per questo rappresenta anche un motivo di ...Oggi domenica 14 gennaio ci aspetta una giornata ricca di sport. Iniziano gli Australian Open, con il debutto di Jannik Sinner nel primo Slam della stagione tennistica. Gli Europei di pallanuoto entra ...Vincere ancora, per iniziare al meglio il nuovo anno e per non far scappare la Lazio capolista. E per ricordare... Vincere ancora, per iniziare al meglio il nuovo anno e per non far scappare la Lazio ...