Rubano auto | poi si danno alla fuga e provocano un incidente | tre arresti 

Leggi su anteprima24

(Di domenica 14 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoTre cittadini egiziani, tra i 20 e i 23 anni, domiciliati in una struttura di accoglienza di Montesarchio, sono stati tratti in arresto ieri sera dai Carabinieri della Compagnia di Montesarchio per furto d’. Il terzetto avrebbe sottratto nella serata di sabato una vettura Lancia Phedra di proprietà della stessa Casa di accoglienza. Attorno alle 21,30 la vettura rubata si è quindi scontrata mentre percorreva via Benevento del centro caudino con una Fiat Punto condotta da un italiano 40enne. Intervenuti sul posto per i rilievi dell’, i militari, a seguito degli accertamenti, arrestavano i tre giovani egiziani. L'articolo proviene da Anteprima24.it.