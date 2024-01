Ruba un cellulare | bloccato dalla polizia dopo inseguimento

Leggi su anteprima24

(Di domenica 14 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn uomo di 34 anni, di Casoria, è stato arrestato per furto di un. Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato e San Carlo Arena, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Enrico De Nicola, sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato che, poco prima, un uomo le aveva sottratto il telefono per poi fuggire a bordo di uno scooter in direzione di via Foria. I poliziotti, grazie alle descrizioni fornite, hanno rintracciato l’uomo in via Crocelle a Porte San Gennaro dove, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo in direzione di via Foria.un lungo, durante il quale l’uomo ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale, giunti in via Stadera, gli agenti lo hannotrovandolo in ...