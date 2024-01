Rrahmani | prestazioni da 7 in pagella | “Il salvatore della patria”

(Di domenica 14 gennaio 2024) Amir, l’eroe del Napoli, trascina la squadra alla vittoria nel derby contro la Salernitana con un gol in extremis. Nel derby tra Napoli e Salernitana, svoltosi al Maradona, è emerso un eroe inaspettato: Amir. La vittoriasquadra azzurra guidata da Walter Mazzarri è stata resa possibile da un gol epico del difensore kosovaro, che ha catturato l’attenzione e l’ammirazione di tutti, giornalisti compresi. I quotidiani nazionali hanno espresso il loro plauso nei confronti di, con voti eccezionali assegnati per la sua prestazione straordinaria. Il Corriere dello Sport ha attribuito al difensore un punteggio perfetto di 7, definendolo il “” che ha cancellato in un colpo solo una crisi devastante. Il quotidiano ha ...

... probabilmente per poter collocare accanto aun calciatore dal rendimento affidabile che possa far lievitare anche ledel kosovaro, quest'anno molto sotto tono. Come giocherebbe ......monumentale negli anni spallettiani si fa saltare in testa non da Giroud , che fa quello ...appare ora il simbolo del momento del Napoli tra disastri (vedi Real o Frosinone) e...Grande prestazione con gol finale per Amir Rrahmani contro la Salernitana, arrivano voti alti dai quotidiani per il centrale kosovaro: La Gazzetta dello Sport: “Segna da consumato centravanti ed è un ...Dopo due sconfitte e un pareggio, il Napoli è tornato alla vittoria in modo rocambolesco contro la Salernitana, ha dato una sistematina a una classifica deficitaria e può affrontare la Supercoppa ital ...