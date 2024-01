Roma | violenza sessuale in discoteca | palpeggia una 20enne sulla pista da ballo Arrestato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 14 gennaio 2024) Una serata incon il fidanzato e alcune amiche si è trasformata in un incubo per unadiche rimasta vittima di una tentatada parte di un 19enne che, approfittando della confusione, l’hatada, sperando forse di farla franca, senza tenere in considerazione la reazione della ragazza. Il 19enne ha infilato nel mani sotto la gonna della ragazza Erano le 2.54 della mattina di sabato, quando si è consumato l’abuso. La ragazza stava ballando in unadell’Eur, insieme a un’amica quando un giovane si è avvicinato a loro. Ma fino qua niente di strano. È stato poco dopo quando il 19enne le ha messo le mani sotto la gonna che la ...