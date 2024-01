Roma - Sanches | l' ora di dirsi addio C' è Söyüncü per la difesa

(Di domenica 14 gennaio 2024) La prossima sarà una settimana decisiva per il futuro di Renato, di fatto scaricato dalla. L'"ossessione" di Tiago Pinto potrebbe concludere la sua avventura in giallorosso prima "dell'...

La Roma vorrebbe rispedire Renato Sanches al Psg che però ha fatto sapere di non voler riaccogliere il calciatore in rosa. L'unica... (calciomercato)

José Mourinho ha confermato quanto detto su Paulo Dybala in conferenza stampa . L'argentino è infatti assente dalla lista dei convocati per Roma ... (247.libero)

Il Psg ha dato il via libera alla potenziale operazione , quindi per interrompere il prestito di Renatoallaserve il sì del giocatore, che piace tantissimo al neo allenatore del ...(3 - 5 - 2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Huijsen; Celik, Bove, Paredes, Cristante, ... Indisponibili : Abraham, Aouar, Azmoun, Dybala, Kumbulla, Ndicka, Renato, Smalling. ...Il portoghese è ai margini del progetto: resiste l'ipotesi Besiktas. Se va via i soldi saranno investiti sul turco dell'Atletico Madrid ...Il portoghese è ai margini del progetto: resiste l'ipotesi Besiktas. Se va via i soldi saranno investiti sul turco dell'Atletico Madrid ...