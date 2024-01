Roma in crisi totale | Mourinho al capolinea?

(Di domenica 14 gennaio 2024) Giallorossi ancora sconfitti, lo Special One affonda Laperde ancora, Josésprofonda. La stagione giallorossa naufraga con l'ennesima sconfitta di una stagione fin qui priva di soddisfazioni e la panchina dello Special One, adesso, traballa davvero. Lo Special One, legato allada un contratto valido fino al termine della stagione, deve fare

E' presto per scrivere epitaffi sportivi, perché resta mezza stagione da giocare e ogni percezione può cambiare in un secondo, come è successo ... (247.libero)

AGI - Terza vittoria consecutiva e quarta nelle ultime cinque di campionato per il Milan, che approfitta delladellabattendola nella sfida valevole per la 20ma giornata di Serie A. A San Siro finisce 3 - 1 grazie alla fiammata di Adli nelle primissime battute di gara e ai sigilli di Giroud e Theo ...Lo Special One, legato allada un contratto valido fino al termine della stagione, deve fare i conti con un rendimento a dir poco negativo. La sconfitta con il Milan relega i giallorossi in una ...Milan-Roma 3-1, i giallorossi perdono ancora dopo il ko nel derby di mercoledì: ora la classifica per loro è sempre più nera Perde ancora la Roma, che dopo la delusione dell’eliminazione in Coppa Ital ...Il giornalista e conduttore televisivo, durante Sky Calcio Club, ha commentato il successo degli azzurri nel derby con la Salernitana.