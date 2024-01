Roma | ferisce la convivente con un coltello durante una lite e tenta la fuga

(Di domenica 14 gennaio 2024)– I Carabinieri del Nucleo Radiomobile dihanno arrestato unno di 47 anni, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato dei reati di maltrattamenti contro familiari e lesioni personali aggravate. Nella circostanza, la notte del 6 gennaio scorso, i Carabinieri sono intervenuti in via Ostiense presso un’abitazione, su richiesta di una donna che aveva chiamato al 112. Giunti sul posto, i militari hanno contattato la richiedente, una donna di 45 anni di origini colombiane, la quale ha denunciato ai Carabinieri di essere stata aggredita dalal culmine di unascaturita per futili motivi legati a ragioni sentimentali e che l’uomo, nell’occasione, l’aveva, ferita con unda cucina al fianco sinistro. Ragion per cui, i militari hanno subito ...

L’uomo è stato bloccato sul posto ancora con l’arma in pugno Ha spara to almeno tre colpi di pistola ravvicinati ferendo un 49enne italiano. L’uomo, ... (sbircialanotizia)

Gli spari questa mattina, in via Tor de Schiavi. Momenti di panico nella Capitale: le forze dell'ordine hanno fermato un 49enne peruviano ancora ... (ilgiornale)

Lazio -è stato il derby della vergogna: razzismo, petardi, bombe carta, un giovane ha perso l'... E sicon una bomba carta un ragazzo, provocando danni permanenti, che insieme ai suoi ......per un eventuale intervento giudiziario sollecitato con tanto di esposto in Procura adalle ... Vero, Elly Chi di perspicacia, di perspicacia perisce. " Leggi qui tutti i Graffi di DamatoUna lite domestica sfociata in accoltellamento. Vittima una donna di origine colombiana, ricoverata in ospedale per la ferita riportata al fianco. Ad accoltellarla il compagno e convivente all'interno ...RIETI - Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Lazio è intervenuto con successo nel soccorso di due giovani alpinisti coinvolti in un incidente sul Terminillo. Nel primo ...