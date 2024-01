Roma | 14enne ucciso | Nuovo Sindacato Carabinieri | “Capitale in controtendenza | nel primo semestre 2023 +8 | 3% di delitti”

In corso serratissime indagini dei carabinieri parenti , amici e testimoni continueranno a essere sentiti in caserma a Frascati anche nella giornata ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – ”Alexandru non era tanto lontano da me, a un certo punto si è accasciato e io mi sono spaventato a morte perché quelli avevano ... ()

(Adnkronos) – parenti , amici e testimoni continueranno a essere sentiti in caserma a Frascati anche nella giornata di oggi 14 gennaio per fare ... ()

... sentiti amici, parenti e testimoni: verifiche su versione del patrignoucciso a, il patrigno: "Spari da una Ford bianca, mi è morto tra le braccia"ucciso in parcheggio ...Sarebbero al momento tre le persone identificate e ricercate per l'omicidio delAlexandru Ivan, ucciso nella notte tra venerdì e sabato anei pressi della stazione della metroSarebbero al momento tre le persone identificate e ricercate per l’omicidio del 14enne Alexandru Ivan, ucciso nella notte tra venerdì e sabato a Roma nei pressi della stazione della metro C Pantano."Che faceva mio figlio alle 3 di notte in mezzo alla strada Questo mi sto chiedendo". Non si dà pace Eduard Ivan, il padre di Alexandru, il quattordicenne"vittima di un agguato"nel parcheggio della s ...