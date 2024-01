Roma | 14enne ucciso | la lite al bar e gli spari dall’auto Cosa sappiamo

(Di domenica 14 gennaio 2024) Lain un bar vicino a casa e qualche ora più tardi glinel parcheggio di una fermata metro alle porte di. Un ragazzo di 14 anni, Alexandru Ivan, è morto nella notte tra venerdì e sabato all'esterno della stazione della metro C Pantano, nel comune di Monte Compatri, a ridosso della periferia est della capitale. Il quattordicenne romeno era con il compagno della madre quando due proiettili lo hanno colpito all’addome e a una gamba facendolo accasciare a terra. L'allarme è scattato poco dopo le 3: "Correte, hanno sparato a un ragazzo. Sta male". Ma all'arrivo del 118 per lui non c'era più nulla da fare.

vedi ancheucciso in un parcheggio della metro sulla Casilina Cosa è successo Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che il patrigno della vittima, intorno alle 23 di venerdì sera ...... al confine tra i Comuni die Monte Compatri. Tra le possibili cause una lite per questioni di ... Secondo le prime ricostruzioni, all'origine degli eventi che hanno portato alla morte del, ...È morto così Alexandru Ivan, per tutti Alex, 14enne romeno deceduto alla periferia di Roma. La tragedia si è consumata la scorsa notte all'esterno della stazione della metro C Pantano, nel comune di ...Il video dello zio del 14enne ucciso a Monte Compatri: "Una trappola dopo una lite al bar, erano brilli" Virgilio21:17 13-Gen-24 Alexandru Ivan, morto per errore a 14 anni: la lite al bar, poi l’appun ...