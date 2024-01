Roma | 14enne ucciso | la lite al bar e gli spari dall’auto Caccia a 3 persone

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 14 gennaio 2024) Lain un bar vicino a casa e qualche ora più tardi glinel parcheggio di una fermata metro alle porte di. Un ragazzo di 14 anni, Alexandru Ivan, è morto nella notte tra venerdì e sabato all'esterno della stazione della metro C Pantano, nel comune di Monte Compatri, a ridosso della periferia est della capitale. Il quattordicenne romeno era con il compagno della madre quando due proiettili lo hanno colpito all’addome e a una gamba facendolo accasciare a terra. L'allarme è scattato poco dopo le 3: "Correte, hanno sparato a un ragazzo. Sta male". Ma all'arrivo del 118 per lui non c'era più nulla da fare. Èa tresospettate di aver giocato un ruolo nell’omicidio. I tre - nomadi di origine romena, ma nati in Italia -, sono ricercati dai carabinieri della compagnia di Frascati ...