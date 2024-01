Roma | 14enne ucciso a colpi di pistola | la testimonianza dello zio

(Di domenica 14 gennaio 2024) Aveva solo quattordici anni il giovane che nella notte tra venerdì e sabato ha perso la vita nel parcheggio della fermata metro Pantano, sulla via Casilina alle porte di. Una morte fredda, immediata e sconvolgente che ha risvegliato Montecompatri, paese in cui abitava l’adolescente, nel più profondo dolore. Le urla della madre del giovane L'articolo proviene da Il Difforme.

''Sono stati sparati diversi colpi e anche il numero degli spari è un aspetto oggetto di ulteriori approfondimenti'', ha aggiunto Alberto Raucci in un punto stampa a Pantano dove nella notte tra ...Parenti, amici e testimoni continueranno a essere sentiti in caserma a Frascati anche nella giornata di oggi 14 gennaio per fare luce sull'omicidio di Alexandru Ivan, ilucciso nella notte tra venerdì e sabato scorsi a Pantano a colpi di arma da fuoco. In particolare si cercano riscontri anche sulla versione del compagno della madre, vero obiettivo dell'...''Sono stati sparati diversi colpi e anche il numero degli spari è un aspetto oggetto di ulteriori approfondimenti'', ha aggiunto Alberto Raucci in un punto stampa a Pantano dove nella notte tra vener ...Dalla notte dell’ omicidio “ci sono ininterrotte attività di indagine e stiamo cercando di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto”. Così il comandante dei carabinieri della Compagnia di Fras ...