Roberta Melesi sorprende in superG | “Una gara completa senza errori | mi godo il momento”

(Di domenica 14 gennaio 2024)è stata la migliore italiana nel secondodi Altenmarkt-Zauchensee, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L’azzurra, scesa con il pettorale numero 27 sulla pista austriaca, ha disputato una prova di assoluto spessore tecnico e ha concluso al sesto posto con un ritardo di 39 centesimi dalla svizzera Lara Gut e si è fermata ad appena 13 centesimi dal terzo gradino del podio occupato dall’austriaca Mirjam Puchner. La 27enne ha ottenuto il miglior risultato in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante, visto che prima di oggi non era mai entrata in top-10 e vantava come miglior riscontro l’undicesimo posto nel gigante disputato a Killington il 26 novembre 2022. Fantastica reazione da parte della lombarda, che nel corso di questa annata agonistica era stata massimo 17ma nel gigante ...

Né Goggia, né Brignone. La miglior azzurra del secondo Super - G femminile di domenica di Altenmarkt - Zauchensee 2024 è stata, sesta al traguardo: ' Sono felicissima . Sono riuscita a fare una manche completa senza commettere grossi errori. Ora mi godo il momento, poi vedremo cosa arriverà. Sono reduce da ...