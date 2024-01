Roba da propaganda russa | tutte ca*** | Carlo Calenda umiliato da Vecchioni | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 14 gennaio 2024) È cosa nota,posta in modo seriale, a tratti quasi compulsivo, sui social. E uno degli ultimi post è costato al leader di Azione parecchi sfottò: si trovava a Milano ed ecco che ha pubblicato una foto che lo ritraeva circondato da una nebbiolina quasi impercettibile. Ma, romano ed evidentemente poco avvezzo alla realtà meneghina, parlava di "nebbia che si taglia col coltello". Scontate le prese in giro. Del post dise ne è parlato anche a In altre parole, la trasmissione del sabato sera condotta da Massimo Gramellini su La7, la puntata è quella del 13 dicembre. Ospite in collegamento ecco Roberto, reduce da una lunga influenza: "Sono ancora molto debilitato e stanco. Una settimana, dieci giorni di questaqua è fastidiosa. Ti va via la ...