RISULTATI | AJPW “New Year Giant Series 2024” 13 01 2024

(Di domenica 14 gennaio 2024) Idello Show andato in scena Sabato a Tokyo:NewSabato 13 Gennaio – Tokyo (Japan) Pre-Show Tag Team MatchMii & Sakura Mizushima battono Jadoshu (Kyoka Iwai & MARU) (10:03) Eight Man Tag Team MatchFuminori Abe, Hikaru Sato, Koji Iwamoto & Kotaro Suzuki battono Atsuki Aoyagi, Dan Tamura, Rising HAYATO & Ryo Inoue (7:11) Tag Team MatchKuroshio TOKYO Japan & Osamu Nishimura battono Naruki Doi & Ren Ayabe (6:33) GAORA TV Title MatchSeigo Tachibana batte Black Menso-re (c) (9:32) e diventa Nuovo Campione!!!World Tag Team Title MatchSaito Brothers (Jun Saito & Rei Saito) (c) battono Hokuto Omori & Katsuhiko Nakajima (14:41) e mantengono i Titoli Royal ...