Rissa in una discoteca | morto un ragazzo di 20 anni

È in stato di fermo per tentato omicidio un 19enne di Santa Maria Capua Vetere , con vari precedenti, anche per rissa , appartenente ad una famiglia ... (teleclubitalia)

Non solo il Parlamento che chiude in anticipo per il derby di Coppa Italia tra Lazio e Roma. Il punto è che ogni giorno c'èpiccolalite fiammeggiante sui social con tanto di hashtag. Il punto, secondo Daniele Capezzone, è che i politici sono ancora alla ricreazione. Nei partiti, infatti, in queste settimane domina un ...Il Questore di Reggio Emilia ha disposto sei divieti di accesso alle aree urbane, cosiddetti "Daspo Willy", nei confronti di sei soggetti coinvolti inall'esterno di un bar nel centro di Boretto nel maggio 2023. In quell'occasione i sei soggetti, quattro italiani e due stranieri tutti di età compresa tra i 20 e i 24 anni, si sarebbero resi ...La tragedia arriva a poche settimane dall’omicidio di Celestino Celesia alla discoteca Notr3 di via Calvi, a Palermo. E nei giorni scorsi è arrivata la condanna a 10 anni per Gianvito Italiano, ...Palermo Un ventenne è stato ucciso in nottata nel corso di una rissa scoppiata all’interno della discoteca Medusa di Balestrate (Pa) e poi proseguita all’esterno del locale. La vittima sarebbe stata ...