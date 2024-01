Ricciardi | “Da qui in avanti saranno diciassette finali”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 14 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“E’ un pareggio che fa male. Non lo meritavamo certamente. Trasformeremo il dolore in rabbia e ripartiremo più forti di prima già da Foggia“. Parla così Manuelnel post gara. “Volevamo chiudere la partita – sottolinea – Ci siamo abbassati ma non abbiamo mai avuto la sensazione che potevano farci male. Quando ripartivamo abbiamo dimostrato di poter far male. Non siamo stati bravi a chiudere la gara”. “Ora pensiamo al nostro percorso – dice – Ci aspettano 17, giochiamo sempre per vincere per raggiungere il nostro obiettivo”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.