Riaperta Via Italia a Motta | le parole del sindaco Cataffo

Leggi su anteprima24

(Di domenica 14 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiTaglio del nastro da parte delDiego, in quel dial traffico via, dopo gli intervento di riqualificazione e miglioramento dell’arredo urbano nel tratto antistante la chiesa, per un importo di circa 28 mila euro. IlDiegoha fatto il punto della situazione: Non è il primo intervento completato dalla nostra amministrazione ma ci tenevamo a dare ufficialità ad un’opera che, pur non essendo costata tantissimo, rende sicuramente più decoroso un angolo di questa frazione che, come tutte le altre del comune, merita attenzione e rispetto. Da qui ai prossimi anni, è nostra intenzione portare a compimento tanti altri lavori progettati o già in via di realizzazione, finalizzati a migliorare ...