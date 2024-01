Revenge porn a Latina | lei lo lascia e lui pubblica foto hard della ex

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 14 gennaio 2024) Un uomo, di origini romene, si è vendicatoseparazione dalla sua ex compagna diffondendo sui social e in rete le sueintime. Non accettava la fineloro relazione, per questo ha diffuso online materiale riservatosua ex fidanzata. Un copione già visto, ma che continua a ledere diritti e dignità di tante donne, il fenomeno del. Vittima una donna diche, a novembre 2020, aveva interrotto la sua relazione. Lui non l’ha mai accettato, e si è accanito sulla ex compagna ledendone l’immagine e la privacy. Lei lo, lui diffonde le sueintime: accusato di atti persecutori eAveva premeditato tutto per farle ricordare la fine ...