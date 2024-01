Retroscena Juve | perché Djaló ha dovuto aspettare per sbarcare a Torino

Ieri il Lille ha dato il via libera definitivo al difensore, che diventerà quindi a tutti gli effetti dellaper circa 3,5 milioni e mezzo più bonus. Il club francese ha mantenuto il 10% sulla ...Quando sono arrivato allaero pronto per far tutto, perché mi sentivo adulto, responsabile e calciatore da grande squadra. Prima facevo delle cavolate come andare a ballare in settimana o magari ...Tiago Djaló sarà a Torino entro mercoledì per le visite mediche e la firma sul contratto. Ieri il Lille ha dato il via libera definitivo al difensore, che diventerà quindi a tutti gli effetti della Ju ...Come riferisce Gazzetta, Henderson, il nome nuovo. Proposto in prestito per un anno e mezzo Ma c’è pure l’Ajax. L’inglese vuole lasciare l’Arabia, però serve il sì dell’Al Ettifaq. L’offerta: ingaggio ...