Regione Valeriani PD | “Interrogazione al Presidente Rocca su bando per la nomina del nuovo responsabile della Protezione Civile”

(Di domenica 14 gennaio 2024) “Prima hanno soppresso l’Agenziacon l’obiettivo di cancellare una poltrona, ma adesso hanno bandito un concorso esterno per ilnuova direzione regionale Emergenze,e Nue 112. Nel frattempo è tutto fermo: meno risorse, nessuna iniziativa e blocco totale delle attività di formazione dei volontari che l’Agenzia per anni aveva assicurato” dichiara Massimiliano, consigliere del PD allaLazio. “Avevano presentato questa decisione come un’esigenza di risparmio per le casse regionali, mentre rappresenta una semplice e pura operazione di ‘spoil sistem’, che sta lasciando senza guida da molti mesi un settore fondamentale...