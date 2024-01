Regionali | Tajani | Troveremo un accordo ma Bardi in Basilicata non si tocca

(Di domenica 14 gennaio 2024) “Io sono convinto che sulle candidature si troveranno gli accordi in tutte le Regioni dove si vota. E’ ovvio che Vitonostro, candidato in, non è in discussione. Vitoè il candidato alla presidenza della Regione. Perché ha fatto bene. Ci sono delle risposte concrete: innon si paga il gas, non si paga l’acqua, e credo che sono cose che ai cittadini lucani hanno fatto piacere. Quindi,non si”. Lo ha detto, rispondendo ad una domanda dei giornalisti, il segretario di Fi e vice premier Antonio, a Reggio Calabria per i lavori del congresso provinciale del partito. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

