Regionali | Fedriga “Il terzo mandato non è uno scandalo | restare uniti”

(Di domenica 14 gennaio 2024) MILANO (ITALPRESS) – “Non bisogna mai basare i sistemi elettorali sulle opportunità del momento ma capire qual è il sistema che può garantire maggiormente i cittadini. Il limite di mandati per sindaci e governatori è alquanto singolare: sono le uniche cariche elette direttamente dai cittadini e sono anche le uniche che hanno un tetto prestabilito”. In una intervista a “La Stampa” il governatore leghista del Friuli Venezia Giulia Massimiliano, non ha dubbi sul fatto che la proposta dal suo partito del possibileper gvernatori e primi cittadini sia la strada giusta. “Da un punto di vista teorico anche una carica come quella di presidente del Consiglio può essere a vita. E perchè lo sia basta che venga riconfermata non dal corpo elettorale del Paese, ma da quello molto più ristretto del Parlamento. Tornando ai ...

Indipendentemente da me, Zaia o Bonaccini - aggiunge- , dare la possibilità del terzo mandato non vuol dire che i governatori al secondo mandato siano automaticamente ricandidati.