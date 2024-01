Reggiana | polemiche Var e Nesta aggiunge | «Non è più calcio»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 14 gennaio 2024) Laha fatto 2 a 2 contro il Pisa ma ancora una volta a far parlare sono lesul Var enon le manda a dire Alessandroha parlato in conferenza stampa al termine della partita tra Pisa edi Serie B. Il tecnico granata si è lamentato per il gol annullato a Gondo per un tocco con il braccio. Le sue dichiarazioni: PAROLE – «Dispiace dirlo, però con il Var è finito lo spirito del. Io sono un fan di questo sistema, ma va usato nel modo giusto. Siamo andati oltre. Non si può esultare senza prima aver consultato il monitor. Non è piùquesto. Ilè dinamismo ma stiamo andando troppo oltre». EPISODIO – Le parole del tecnico degli emiliani sono relative al tocco con il braccio di Cedric Gondo in ...