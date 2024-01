Recensione negativa contro la pizzeria | la risposta dei titolari è epica

Leggi su cityrumors

(Di domenica 14 gennaio 2024) Un utente ha recensito la sua esperienza inin manierae non solo, ladeiFOTO Oramai in città non si sta parlando d’altro se non della vicenda che vede come protagonista una notadel posto. Stiamo parlando de “Le Vignole“, gestita da marito e moglie: Nello e Giovanna Pedretti. I due hanno risposto ad utente per nulla soddisfatto della sua esperienza in. No, non si è soffermato sulla qualità del prodotto, ma a ben altro che nulla a che fare con il locale. Anzi, le sue parole sono state a dir poco scioccanti visto che risultavano omofobe e molto altro (in negativo). Irispondo alladell’utente (Pixabay Foto) Cityrumors.itTroppo ...