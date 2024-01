Real Madrid vince Supercoppa | Barcellona battuto 4-1

(Di domenica 14 gennaio 2024) (Adnkronos) – Ilbatte ilper 4-1 e conquista ladi Spagna oggi 14 gennaio 2024. Nella finale giocata a Riad, i blancos trionfano con la tripletta di Vinicius e il gol di Rodrygo. Vinicius apre le marcature al 7? e raddoppia al 10?, consentendo alla squadra allenata da Ancelotti di ipotecare il successo già in avvio. Ilprova a rientrare in partita con la rete di Lewandowski al 33?, ma prima dell’intervallo ilcala il tris: ancora Vinicius, stavolta su rigore, fa centro al 39?. Nella ripresa arriva il poker con la marcatura di Rodrygo al 64?. L'articolo proviene da Italia Sera.

