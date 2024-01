Re Carlo III | 900 denunce dopo il documentario sull’incoronazione

Leggi su velvetmag

(Di domenica 14 gennaio 2024) Lo scorso 26 dicembre la BBC ha mandato in onda unesclusivo con riprese che ripercorrono i primi dodici mesi del regno di reIII. Combinando esclusivi filmati dietro le quinte e interviste con membri dello Famiglia Reale e personaggi di spicco, ilha suscitato reazioni di ogni tipo. Secondo la stampa estera, infatti, Charles III: The Coronation Year, è arrivato al punto da generare quasi 900 reclami nell’arco di soli quattro giorni. Il Daily Express ha riportato che, solamente nelle giornate tra il 26 e il 31 dicembre, sono state presentate 897da parte di telespettatori nei confronti del programma. Chi ha visto da casa ilCharles III: The Coronation Year, infatti, ha avvertito “un pregiudizio a favore della monarchia“. Non tutti, dunque, hanno ...