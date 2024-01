Ranking Series di Lotta | Sandron conquista il bronzo nella greco romana

(Di domenica 14 gennaio 2024) Zagabria – E’ arrivata una bellissima medaglia dalladiOlimpica, che si sta svolgendo a Zagabria, in Croazia. Jacopohato uno splendido. E’ la prima medaglia azzurra in competizione e nello stile della. L’Azzurro è salito sul podio nei 63 kg. Oggi in gara l’azzurro Nikoloz Kakhelashvilicategoria dei 97 kg. Il racconto della gara – fijlkam.it Ha iniziato il suo percorso con lo svedese Virgil Bica, al quale si è arreso sul risultato di 9-0. Ma lo svedese, arrivato in finale, ha ripescatoche ha affrontato e battuto il turco Ceker con il risultato di 8-5.finalina, avrebbe dovuto affrontare l’azero Murad Mammadov che ha però ...

La prima giornata di lotta greco romana alladi Zagabria vedeva Riccardo Abbrescia e Mirco Minguzzi in gara per l'Italia. I due azzurri hanno solcato le materassine croate, subendo purtroppo entrambi un'eliminazione. Nella ...Senza dimenticare leZagabria di lotta. In serata poi grande spettacolo tra l'Eurolega di basket (Olimpia Milano - Stella Rossa) e la Coppa Italia di calcio (Juventus - Frosinone). Di ...Si è conclusa anche la quarta e penultima giornata della tappa inaugurale delle Ranking Series 2024 di lotta olimpica, appuntamento in corso di svolgimento a Zagabria (in Croazia) e valevole per i ...Prosegue a Zagabria, in Croazia, la prima tappa delle Ranking Series, utili a determinare le teste di serie per il sorteggio dei tabelloni delle categorie di peso olimpiche a Parigi 2024: in gara oggi ...