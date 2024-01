Racconto storico avvincente e chiaro | Barbero incanta il Donizetti

Leggi su bergamonews

(Di domenica 14 gennaio 2024) Bergamo. “Sta Federico imperatore in Como”, recitano i famosi versi scritti da Carducci nel 1879 che celebrano nella Battaglia di Legnano (29 maggio 1176) i valori fondativi del futuro Risorgimento Italiano. È una grande narrazione, fatta anche e soprattutto di propaganda patriottica, quella sviluppatasi a far data da quello scontro in campo aperto tra Comuni Italiani e Federico I di Hohenstaufen detto il Barbarossa. Una narrazione che ha contribuito a dar forma nel tempo all’idea di comunità, sia nazionale che locale, in particolare dalle nostre parti dove la tradizione vuole si sia svolto il “Giuramento di Pontida”. Ha appunto per titolo “La battaglia di Legnano e l’idea di comunità” l’evento che si è tenuto al Teatro, con protagonista loAlessandroin un teatro stracolmo di persone, tra cui moltissimi ...