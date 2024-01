Quello strano asse tra Zaia | M5s e un pezzo di Pd che potrebbe approvare la prima legge regionale sul fine vita

(Di domenica 14 gennaio 2024) Il tradizionalmente cattolico Venetoessere laRegione a votare unasul. Martedì prossimo, 16 gennaio, il consiglioè chiamato a pronunciarsi sul progetto legislativo «Liberi Subito», presentato dall’Associazione Luca Coscioni. Si tratta di una proposta di iniziativa popolare che ha raccolto oltre novemila firme, sulle settemila necessarie. Cinque articoli concernenti «le procedure e i tempi (20 giorni per la verifica dei requisiti, 7 per l’esecuzione) per l’assistenza sanitariaal suicidio medicalmente assistito, ovvero la possibilità di auto-somministrare un farmaco letale a determinate condizioni, resa possibile dopo la storica sentenza della Corte costituzionale del 2019. Per far passare il progetto di ...

