Quello di JordanLuca è un mad world

(Di domenica 14 gennaio 2024) Immaginate una grotta lunghissima e buia, centinaia di palloncini e un remix dei Maddei Tears For Fears. Con questi ingredientiha presentato alla Milano Fashion Week una collezione che sembra voler raccontare una scoperta personale attraverso gli abiti. Si parte da dei look che ricordano la vita d’ufficio con un completo sartoriale completo di ombrello da vero abitante della city, per sfociare in look dichiaratamente punk. I capelli si drizzano e il trucco si rovina, compaiono bomber e capi in pelle mentre gli stivali diventano tacchi. Come dichiarato dallo stesso brand, al centro della collezione c’è un oggetto semplice ma estremamente mutevole, come il palloncino.Autunno/Inverno 2024 Justin Shin/Getty ImagesAutunno/Inverno 2024 Justin Shin/Getty Images Quelli colorati delle ...