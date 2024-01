Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con la prima vittoria agli Australian Open? Il montepremi inizia a salire

Leggi su oasport

(Di domenica 14 gennaio 2024)hato con una bellala propria avventura, primo Slam della stagione tennisticato proprio oggi sul cemento di Melbourne. Il giocatore italiano, che in questa stagione aveva disputato soltanto un paio di incontri di esibizione al Kooyong Classic, ha fatto il proprio esordio in un match ufficiale e si è imposto con disinvoltura al primo turno sul rognoso olandese Botic van de Zandschulp, trionfando in tre set con il perentorio punteggio di 6-4, 7-6, 6-3. L’azzurro ha firmato il break in apertura del primo set, ha annullato due tentativi di contro-break nel secondo game e si è involato verso il successo. Testa a testa serrato nella seconda frazione fino al 5-5, poi il 22enne ha piazzato lo strappo ...