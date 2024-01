Quando ritorna Rafael Nadal? Le voci sul prossimo torneo e le tappe verso il Roland Garros

Leggi su oasport

(Di domenica 14 gennaio 2024)potrebbe tornare in campo in occasione delATP 250 di Doha, che andrà in scena sul cemento della capitale del Qatar dal 19 al 24 febbraio. A parlarne è stata l’ex tennista Laura Robson in un commento su Eurosport in occasione della prima giornata degli Australian Open, primo Slam della stagione da cui il fuoriclasse spagnolo si è chiamato fuori a causa di una microlacerazione muscolare. Il mancino di Manacor ha lasciato la terra oceanica dopo l’eliminazione subita a Brisbane proprio a causa di quel problema fisico e ha rinunciato agli Australian Open, tornando alle Isole Baleari. Il 37enne potrebbe dunque decidere di presentarsi tra poco più di un mese in Medio Oriente, dove si disputerà un evento lungo il cammino che conduce ai Masters 1000 di Indian Wells e Miami (non si sa se l’iberico li abbia in programma). Di ...