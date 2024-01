Quando gioca Sinner la prossima partita agli Australian Open? Data e programma | c’é una piccola pausa

(Di domenica 14 gennaio 2024)rivedremo Jannikin campo a Melbourne? L’altoatesino (n.4 del mondo) ha esordito bene contro l’olandese Botic van de Zandschulp, imponendosi con il punteggio di 6-4 7-5 6-3. Non è stata la miglior versione possibile deltore nostrano, ma è stata sufficiente per piegare l’insidioso neerlandese in tre set e quindi non disperdere troppe energie.disputerà il secondo turno mercoledì 17 gennaio, con orario e campo da stabile,ndo contro un altro rappresentante dei Paesi Bassi, ovvero Jesper De Jong. Quest’ultimo, proveniente dalle qualificazioni, ha sconfitto in quattro parziali l’argentino Pedro Cachin, ottenendo la sua prima vittoria nel main draw di uno Slam. Parliamo di un tennista che orbita solitamente nel circuito Challenger e quindi di un livello più basso rispetto a ...

L’allenatore del Napoli, Walter Mazzarri , analizza il ritiro e anticipa le novità tattiche per il match di domani con la Salernitana in conferenza ... (napolipiu)

Prosegue, dunque, il calvario di Berrettini, il quale nonuna partita ufficiale dallo scorso 31 agosto,incappò nell'infortunio alla caviglia durante il secondo turno degli Us Open nel ...L'ultima partita giocata di Nikola Mirotic risale al 30 novembre contro lo Žalgiris Kaunas al Forum. Da allora il montenegrino con passaporto spagnolo ha iniziato un ...