Quali sono gli interessi degli Houthi nel conflitto palestinese?

(Di domenica 14 gennaio 2024) La guerra in Medio Oriente continua a mietere vittime. A preoccupare fortemente il blocco occidentale è soprattutto il ruolo dell’Iran. Additato dagli USA oggi come il vero regista dell’attacco di Hamas del 7 Ottobre, nonché come primo alleato delle milizie ribelli yemenite. Che oggi minacciano il traffico marittimo globale nel Mar Rosso. Secondo le ultime notizie inoltre l’Iran avrebbe moltiplicato gli sforzi per ottenere una bomba all’uranio, e pare abbia carburante sufficiente per preparare almeno tre bombe atomiche in tempi strettissimi, forse in meno di un mese. La pressione mediatica dunque attorno a Teheran diventa sempre più incessante. Come il racconto filo-americano che la vuole come terza potenza del cosiddetto “asse del male” accanto a Cina e Russia. Ma quale rapporto sussiste veramente tra Teheran e le milizie ...