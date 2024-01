Qualcosa non torna sull' omicidio di Alexandru Ivan | i dubbi sulla versione del patrigno

Leggi su iltempo

(Di domenica 14 gennaio 2024) Andranno avanti per l'intera giornata di oggi le audizioni in caserma, a Frascati, di parenti e amici di, il 14enne ucciso nella notte tra venerdì e sabato a Monte Compatri, vicino a Roma, nei pressi della stazione della metro C Pantano. Al momento, secondo quanto rivela l'Agi, ci sarebbero alcunia testimonianza resa dal compagno della madre del 14enne che, secondo chi indaga, era il vero obiettivo del raid. «Mi avevano dato appuntamento per un chiarimento i due uomini con cui mi ero picchiato al bar verso le 23. Mi hanno scritto su Messenger perché siamo amici su Facebook, ‘Dobbiamo parlarti, dobbiamo chiarirci, vieni al parcheggio' e io ci sono andato insieme ad, suo nonno, suo zio materno, mia madre e mia sorella», ha spiegato Tiberiu Maciuca (28 anni) ai militari ...