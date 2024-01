Punto primo | siamo d' accordo che le emoji sopra i 40 anni vadano evitate?

(Di domenica 14 gennaio 2024) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Dimmi come ti congedi, e ti dirò chi sei. Nel mondo della messaggistica digitale, si sa, quel che conta è la sintesi. Ma posmai rinunciare allo stile quando vogliamo uscire di scena lasciando il segno? Non dico che serva quando stiamo concordando la lista della spesa con qualcuno, ma di certo ha un suo peso quando intratteniamo una conversazione in cui ci sembra che ogni parola vada soppesata. Insomma, quando il destinatario ci interessa.d’che lei 40? Non c’è espressione di quei faccini gialli che possa essere in grado di conferire ai nostri saluti l’effetto-wow che vorremmo. ...

Soli: la sicurezza oggi potrebbe spingervi a fare ilpasso. E di sicuro non ve ne pentirete. ... in coppia, solitamente siete poco espansivi ma oggi sarà l'opposto, alche il partner sarà ..." Per me questa 'forma di vita perfetta' - come è stata descritta nelfilm - è il prodotto di ... L'idea che, a un certo, sia stata un'arma biologica creata pochi anni prima, è ...Al triplice fischio il Torino si porta a casa un punto importante in casa del Milan, ma rimane l'amaro in bocca per delle situazioni poco chiare e che hanno segnato il risultato finale. Pronti ...ROMA - La Lazio batte il Lecce per 1-0 grazie alla rete di Felipe Anderson, conquista la quarta vittoria consecutiva in campionato e continua nella sua rimonta Champions. Prima del fischio d'inizio om ...