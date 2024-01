Progetti che diventano modelli Il Piano Mattei per l’Africa secondo Giro

Leggi su formiche

(Di domenica 14 gennaio 2024) Ambasciate e voli, oltre che infrastrutture e prestiti, sono due strumenti di influenza che in Africa hanno un notevole peso specifico, spiega a Formiche.net l’ex viceministro degli Esteri Mario, cerchiando in rosso il ruolo della Turchia. L’occasione è rappresentata da un cambio di paradigma nei rapporti con, che prende il nome di, “opportunità per far sbocciare deidi eccellenza che poi possono diventare modello”, osserva in questa ampia conversazione che spazia al ruolo della Cina, agli errori del colonialismo ma anche dell’occidente e degli stessi africani. Fino al ruolo nuovo dell’Italia in vista del vertice Italia-Africa in programma a Roma a fine gennaio. “Gli auspici sono quelli di un rinnovato interesse per una relazione non predatoria, come più volte ...