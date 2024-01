PROBABILE FORMAZIONE | Milan-Roma Corsport | Pioli si affida alla regia di Adli

Leggi su dailymilan

(Di domenica 14 gennaio 2024) Questa sera a San Siro andrà in scena la sfida tra. Ecco ladi Stefano, che sidi. Ildi Stefanosi prepara a scendere in campo nel big match casalingo contro laallenata da José Mourinho. Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico rossonero dovrebbersi ad un 4-3-3, con la certezza in porta Mike Maignan. In difesa, il reparto in continua emergenza, invece, le cose cambiano rispetto alle ultime partite. Dopo una fase sperimentale come difensore centrale, Theo Hernandez dovrebbe tornare sulla sua corsia di sinistra, con Davide Calabria sulla destra. I due centrali dovrebbero essere ...