Primavera 1 TIM | Milan-Torino | Pellegrino in campo dall’inizio

... adesso si unisce alla squadradi Guidi a parametro zero dopo aver segnato 25 gol in 47 presenze con la maglia delle giovanili interiste. Guarda su DAZN tutta la Serie Ae tanto altro ......in rimonta per la Sampdoria di Sassarini che al '3 Campanili' di Bogliasco va prima sotto ma in superiorità numerica reagisce e supera il Frosinone per 3 - 1 nella 17.a giornata del. ...1'- Inizia il match al Fersini. Tutto pronto al Fersini per la sfida tra Lazio Primavera e Cagliari. I biancocelesti di Sanderra devono rinunciare ancora una volta a Saná Fernandes, convocato da Sarri ...Primavera 1 TIM | 17ª giornata Domenica 14 gennaio 2024, ore 11:00 Campo Mirko Fersini, Formello (RM) LAZIO (4-3-3): Magro; Bedini, Dutu, Ruggeri, Milani; Sardo, Bordon, Di ...