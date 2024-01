Primavera 1 TIM – Milan-Torino 1-1 | pareggio e rimorsi | LIVE NEWS

Zlatan Ibrahimovic , consulente RedBird per il club rossonero, è presente in tribuna per Milan-Torino del campionato Primavera 1 TIM (pianetamilan)

... adesso si unisce alla squadradi Guidi a parametro zero dopo aver segnato 25 gol in 47 presenze con la maglia delle giovanili interiste. Guarda su DAZN tutta la Serie Ae tanto altro ......in rimonta per la Sampdoria di Sassarini che al '3 Campanili' di Bogliasco va prima sotto ma in superiorità numerica reagisce e supera il Frosinone per 3 - 1 nella 17.a giornata del. ...LAZIO (4-3-3): Magro; Bedini (68' Nazzaro), Dutu, Ruggeri, Milani; Sardo, Bordon (68' Gelli), Di Tommaso; Gonzalez, Sulejmani, Napolitano (68' Zazza). A disp ...Prima sconfitta di campionato della Lazio Primavera al Fersini. Il Cagliari ne fa addirittura tre: il vantaggio rossoblu arriva al 9' ...