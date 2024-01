Primarie Usa | Trump strafavorito nei sondaggi e Haley sorpassa De Santis

(Di domenica 14 gennaio 2024) Pubblicato il 14 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Parte la corsa alla Casa Bianca e i riflettori della politica americana si accendono sul piccolo Iowa con i suoi caucus repubblicani, tradizionali riunioni elettorali per la scelta del candidato per la nomination presidenziale. L'ultimoo sorride ancora a Donaldcon il 48%, seguito da Nikkycon il 20%, che nelle intenzioni di voto ha staccato di quattro punti il governatore della Florida, Ron De. I risultati dell'Iowa, insieme a quelli delledel 23 gennaio in New Hampshire, potranno indicare se veramente la nuova candidatura dialla Casa Bianca è scontata, come le percentuali bulgare deisembrano suggerire, oppure potrebbe emergere a sorpresa ...

I risultati dell'Iowa, insieme a quelli delledel 23 gennaio in New Hampshire, potranno indicare se veramente la nuova candidatura di Trump alla Casa Bianca è scontata, come le percentuali ...Mancano meno di dodici mesi alle elezionie la macchina elettorale ha scaldato ormai i suoi motori. Il 15 gennaio gli elettori del Gop dell' Iowa daranno il via alla stagione delleamericane , nella modalità insolita che hanno ...I risultati dell'Iowa, insieme a quelli delle primarie del 23 gennaio in New Hampshire, potranno indicare se veramente la nuova candidatura di Trump alla Casa Bianca è scontata, come le percentuali ...Domani in Iowa, dove sono previste temperature di 30 gradi sotto lo zero, il Gop sceglie con i caucus il candidato: vittoria scontata di «The Donald», che solo i giudici possono fermare ...