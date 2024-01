Primarie Usa 2024 | l”indiana’ Haley e l’italiano DeSantis gli avversari di Trump rimasti in campo

(Di domenica 14 gennaio 2024) (Adnkronos) – Nei mesi scorsi affollato, appare ora molto ridotto ildeglidi Donaldnellerepubblicane, che iniziano lunedì in Iowa, ma che l’ex presidente considera già vinte. Nonostante, o forse proprio grazie, alle sue tante vicende giudiziarie che lo porteranno a frequentare nei prossimi mesi aule dei tribunali che intende trasformare in palchi per comizi. Sono in tutto quattro gli sfidanti diin: i due principali, l”italoamericano Rone l’indianoamericana Nikki, e poi il miliardario dei bio-tech, Vivek Ramaswamy, e l’ex governatore dell’Arkansas, Asa Hutchinson. Rieletto governatore della Florida con percentuali di voto da record, il 45enne repubblicano, di ...

